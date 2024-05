Brussel dreigt Microsoft te beboeten om niet leveren informatie

De Europese Commissie dreigt Microsoft te beboeten als het techconcern niet snel bepaalde documenten overhandigt voor een onderzoek naar de AI-gerelateerde risico’s van zoekmachine Bing. In aanloop naar de Europese verkiezingen van juni is Brussel extra scherp op mogelijke beïnvloeding door kunstmatige intelligentie (AI).

De vrees bestaat dat er door AI allerlei onjuiste informatie en nepafbeeldingen, ook wel bekend als deepfakes, kunnen worden verspreid. De commissie wilde daarom van meerdere grote techpartijen, waaronder ook Google en TikTok, weten wat ze precies doen om de risico’s rond AI te beperken. Microsoft heeft volgens Brussel nog niet voldoende gereageerd op een eerder verzoek om extra informatie.

Het Amerikaanse concern heeft nu tot 27 mei de tijd om “interne documenten en gegevens” te verstrekken. Als Microsoft dit niet doet, kan Europa boetes opleggen tot 1 procent van de wereldwijde omzet. Dat kan bij Microsoft, dat vorig jaar meer dan 200 miljard dollar omzette, een flink bedrag betekenen.

Microsoft stelt dat het vastbesloten is om aan de eisen van de commissie te voldoen. Een woordvoerder benadrukt dat het bedrijf eerder al meewerkte met Brussel en dat het zich blijft inzetten om op alle vragen te reageren. Hij wijst er ook op dat Microsoft op zijn platforms “stappen heeft ondernomen om potentiële risico’s te meten en te beperken”.

Brussel is sowieso scherp op de snelle opmars van AI. Microsoft heeft miljarden geïnvesteerd in OpenAI, het moederbedrijf van chatbot ChatGPT. De commissie onderzoekt als mededingingstoezichthouder van de EU de relatie van Microsoft met OpenAI om te zien of het om een verkapte fusie gaat. Ook is eerder aangekondigd dat wordt gekeken of een krachtenbundeling van Microsoft met de Franse start-up Mistral AI wel geoorloofd is.