De Hypotheekshop: dieptepunt woningbouw lijkt voorbij

Het dieptepunt op de nieuwbouwmarkt lijkt voorbij. In 2023 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen licht gestegen. Ook zijn er in het vierde kwartaal van 2023 meer bouwvergunningen verstrekt voor vooral koopwoningen, meldt hypotheekadviseur De Hypotheekshop op basis van de Monitor Koopwoningmarkt van de TU Delft.

Verder zijn er in het eerste kwartaal van 2024 meer garanties afgegeven voor de afbouw van koopwoningen. Over een tot anderhalf jaar trekt de bouwproductie aan en dat is volgens De Hypotheekshop hard nodig om aan de vraag naar koopwoningen te voldoen.

De bouw van koopwoningen staat al drie jaar flink onder druk. In 2023 werden er 18.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit is een halvering van het aantal verkopen in 2021.

Minder verkopen op de nieuwbouwmarkt leiden ook tot minder verhuizingen vanuit bestaande woningen. Dit heeft bijgedragen aan de stagnatie van verkopen van bestaande koopwoningen. De circa 55.000 te koop staande woningen in het eerste kwartaal van 2024 blijven volgens de onderzoekers ver verwijderd van de ongeveer 120.000 woningen die onder normale marktomstandigheden te koop staan in de bestaande woningvoorraad.

De krapte op de markt van bestaande koopwoningen en op de nieuwbouwmarkt blijft volgens de onderzoekers dan ook groot. In combinatie met een toegenomen gemiddelde leencapaciteit is deze krapte de aanjager geweest voor de stijging van de koopprijs in de laatste drie kwartalen van 2023 en in het eerste kwartaal van 2024.