ECB-bestuurder Schnabel verwacht geen renteverlaging in juli

De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt de rente mogelijk niet opnieuw bij de rentevergadering in juli, na een waarschijnlijke renteverlaging in juni. Dat zei ECB-bestuurder Isabel Schnabel in een interview met de Japanse krant Nikkei. “Op basis van de huidige gegevens lijkt een renteverlaging in juli niet gerechtvaardigd”, waarschuwde Schnabel.

Binnen de centrale bank wordt gediscussieerd over hoe snel de rente verder moet worden verlaagd, na de waarschijnlijke eerste verlaging in juni. Een renteverlaging bij de beleidsvergadering van volgende maand zou volgens Schnabel wel “gepast” zijn. Maar daarna moet de ECB volgens haar voorzichtig te werk gaan en “moeten we onszelf voldoende tijd geven om te zien wat er gebeurt”.

Hoewel de inflatie richting de doelstelling van 2 procent lijkt te bewegen, is er volgens Schnabel nog onzekerheid over de ontwikkeling van de loongroei en over de spanningen in het Midden-Oosten. Die zouden de inflatie weer kunnen aanjagen. “We moeten de gegevens heel zorgvuldig bekijken en ons niet vooraf vastleggen aan een bepaald rentepad.” Op de financiële markten wordt gehoopt dat de ECB de rente dit jaar drie keer met een kwart procentpunt verlaagt van het huidige niveau van 4 procent.