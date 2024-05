Economen ING: nog te bezien of akkoord economie vooruit helpt

Economen van ING durven nog niet te zeggen of het nieuwe regeerakkoord in Den Haag goed of slecht is voor de Nederlandse economie. In een vrijdag verschenen rapport spreken experts van de bank van een “een duidelijke verandering in de richting van het economisch beleid”. Maar “al met al valt het nog te bezien of de economische groei hierdoor hoger of lager zal uitvallen”.

Volgens ING-hoofdeconoom Marieke Blom en haar collega Marcel Klok valt op dat de PVV, VVD, NSC en BBB in hun akkoord een ander klimaatbeleid voorstaan en een meer ondersteunende houding ten opzichte van bedrijven en middeninkomens. In het akkoord staan ook veel bezuinigingen. Zo moet volgens het akkoord een op de vijf rijksambtenaren de overheid verlaten en willen de partijen de asielopvang versoberen.

De kenners van ING zeggen dat een “aanzienlijk deel van de bezuinigingen onrealistisch” is. Daardoor zouden er in een later stadium wellicht ad hoc bezuinigingen nodig zijn. “Dit kan een conjuncturele economische neergang versterken en tot politieke spanningen en beleidsonzekerheid leiden”, waarschuwen de experts van de bank.