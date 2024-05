Geen Brits onderzoek meer naar samenwerking Microsoft en Mistral

De Britse mededingingsautoriteit tekent geen bezwaar aan tegen de samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) tussen Microsoft en de Franse start-up Mistral. Volgens de toezichthouder kan Microsoft geen “wezenlijke invloed” uitoefenen op Mistrals commerciële beleid. Het onderzoek is daarmee gesloten.

The Competition and Markets Authority (CMA) maakte in april bekend dat het ging onderzoeken of de samenwerking binnen de Britse fusieregels valt. De CMA houdt de onderlinge verwevenheid van technologiebedrijven nauwlettend in de gaten om te voorkomen dat zij straks te machtig worden in de zich razendsnel ontwikkelende AI-markt.

Ook de Europese Commissie kijkt of de samenwerking tussen Mistral en Microsoft wel geoorloofd is.