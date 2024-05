IEA vreest tekort aan cruciale mineralen voor energietransitie

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) waarschuwt voor een dreigend tekort aan mineralen die belangrijk zijn voor de energietransitie. De prijzen voor de mineralen, cruciaal voor elektrische voertuigen, windturbines en zonnepanelen, zijn gedaald tot het niveau van voor corona, omdat het aanbod de vraag heeft ingehaald.

Het IEA is bang dat dit investeerders kan afschrikken die nodig zijn om aan de toekomstige vraag te voldoen. De vraag naar deze mineralen stijgt naar verwachting flink, nu veel landen de verkoop van nieuwe verbrandingsmotoren de komende jaren willen uitfaseren.

Het in Parijs gevestigde agentschap heeft berekend dat aangekondigde projecten in 70 procent van de koper- en 50 procent van de lithiumbehoefte kunnen voorzien. Dat is in een scenario waarin landen wereldwijd hun nationale klimaatdoelstellingen halen. Beide metalen zijn heel belangrijk voor de productie van elektrische voertuigen.