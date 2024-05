Krant: Microsoft pakt verkoop nieuwe Call of Duty-game anders aan

Microsoft is van plan de nieuwste titel in videogamereeks Call of Duty ook via zijn abonnementsdienst aan te bieden in plaats van deze alleen los te verkopen. Dat meldt The Wall Street Journal, die spreekt van een omslag in Microsofts verkoopstrategie voor computerspellen.

De plannen markeren de grootste verandering in de gamingdivisie van Microsoft sinds de afronding van de overname van spelontwikkelaar Activision Blizzard, ter waarde van 75 miljard dollar. Naar verwachting brengt Microsoft het nieuws volgende maand naar buiten tijdens de jaarlijkse Xbox-showcase van het bedrijf, hebben ingewijden gezegd tegen de Amerikaanse zakenkrant. Microsoft wilde nog geen commentaar geven.

Call of Duty is een van de succesvolste entertainmentfranchises ooit. De schietspellen hebben in de loop der jaren in totaal meer dan 30 miljard dollar opgebracht. Activision, de maker ervan, brengt al geruime tijd jaarlijks nieuwe edities uit, waarvan er gemiddeld ongeveer 25 miljoen exemplaren worden verkocht. De laatste jaren werden die games voor ongeveer 70 dollar per stuk verkocht.

De abonnementsservice van Microsoft, Game Pass, kost zo’n 10 tot 17 dollar per maand en biedt toegang tot honderden games van Microsoft en tientallen andere bedrijven. Volgens The Wall Street Journal zou de stap moeten helpen om meer gamers naar de abonnementsdienst te trekken. Op de langere termijn levert dat Microsoft meer geld op.