OpenAI gaat gegevens van Reddit gebruiken voor ChatGPT

OpenAI krijgt toegang tot gegevens van forumsite Reddit om zijn populaire chatbot ChatGPT te trainen. Reddit gaat op zijn beurt gebruikmaken van de AI-technologie van OpenAI.

Financiële details over de samenwerking tussen de techbedrijven uit San Francisco werden niet bekendgemaakt. OpenAI-oprichter Sam Altman was al aandeelhouder van Reddit.

Reddit, dat eerder dit jaar een notering kreeg op de beurs in New York, staat bekend om fora over de meest uiteenlopende onderwerpen. Sommige van deze fora hebben tientallen miljoenen abonnees. De samenwerking met ChatGPT moet “gebruikers nog beter helpen te vinden wat ze zoeken”, aldus Reddit-topman Steve Huffman.