Reddit stijgt op Wall Street na deal met OpenAI

Reddit behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat OpenAI toegang krijgt tot gegevens van het berichtenplatform om zijn populaire chatbot ChatGPT te trainen. Reddit gaat op zijn beurt gebruikmaken van de technologie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) van OpenAI. Het aandeel Reddit, dat eerder dit jaar naar de beurs ging, werd 14 procent meer waard.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend. Eerder deze week bereikten de New Yorkse graadmeters nog nieuwe recordstanden door de toenemende hoop op een renteverlaging door de Federal Reserve. Die hoop nam toe door een meevallend Amerikaans inflatiecijfer, dat woensdag werd bekendgemaakt. Verscheidene Fed-bestuurders hebben echter sindsdien de hoop op een spoedige renteverlaging getemperd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel vlak op 39.878 punten. De hoofdindex brak donderdag al voor het eerst in de geschiedenis door de 40.000 punten, maar sloot uiteindelijk onder dat niveau. De Dow koerst af op de vijfde winstweek op rij. De brede S&P 500-index won een fractie tot 5297 punten en techbeurs Nasdaq ging eveneens licht vooruit tot 16.705 punten.

Applied Materials opende hoger, maar het aandeel ging na enkele minuten handel toch licht omlaag. De grootste Amerikaanse fabrikant van chipmachines presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en gaf ook een sterke verwachting af voor het huidige kwartaal. Beleggers hadden echter op meer gerekend van het bedrijf dat dit jaar al flink in waarde is gestegen.

Take-Two Interactive Software noteerde 4 procent hoger. Het gamebedrijf kondigde aan dat Grand Theft Auto VI pas in de herfst van 2025 wordt uitgebracht en verlaagde de vooruitzichten voor dit jaar. Gamers moeten lang wachten op het spel, waarvan de voorganger GTA V in 2013 verscheen. Take-Two meldde verder dat van die videogame in totaal ruim 200 miljoen exemplaren zijn verkocht. Daarmee is GTA V volgens kenners het op twee na bestverkochte spel ooit.

Tesla zakte bijna 1 procent. De autofabrikant wil volgens persbureau Reuters een datacentrum in China beginnen voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, waar gegevens van Chinese voertuigen kunnen worden verwerkt. De plannen komen op een moment dat de Amerikaanse overheid de overdracht van AI-technologie van Amerikaanse bedrijven naar China juist aan banden wil leggen.