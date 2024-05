Roséproductie Duitsland op recordniveau, ten koste van rode wijn

Niet eerder werd er in Duitsland zoveel rosé geproduceerd. Vorig jaar maakten Duitse wijnboeren samen 1,1 miljoen hectoliter roséwijn. De groeiende productie van rosé gaat ten koste van rode wijn, meldt het Duitse Wijninstituut (DWI) vrijdag. Toch blijft witte wijn het populairst bij Duitse wijnboeren.

Het aandeel rosé steeg naar 16 procent in 2023. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder. Het aandeel rode wijn nam tegelijkertijd af tot 18 procent, heeft het instituut bekendgemaakt. Net als een jaar eerder was twee derde van de geproduceerde wijnen wit.

Het instituut ziet verder een trend richting droge wijnen. Iets meer dan de helft van de Duitse kwaliteitswijnen was droog. Dat is net iets meer dan in 2022, maar 8 procent meer dan tien jaar eerder en 15 procent meer dan in 2003.