Utrechts bedrijf levert oorbeschermers tegen racelawaai Indy 500

Het Utrechtse gehoorbeschermingsbedrijf Alpine Hearing Protection heeft een exclusief contract in de wacht gesleept voor de Indy 500, de belangrijkste autorace van het jaar in de VS. Het bedrijf verwacht tijdens de racedagen, die tot en met 26 mei duren, tienduizenden oordoppen en oorkappen aan bezoekers te verkopen.

Alpine wist al eerder soortgelijke contracten te verwerven voor alle Formule 1-wedstrijden, de 24 uur van Le Mans en de MotoGP. Maar de Indy 500 is het grootste evenement waar Alpine tot dusver een contract mee sloot. Het Utrechtse bedrijf onderhandelde twee jaar met de Amerikaanse organisatie, zegt topman Arthur van Keeken. “Maar het is nu gelukt en het is voor het eerst dat een echt oer-Nederlands bedrijf een belangrijke rol gaat spelen tijdens de Indy 500.”

Alpine begon in 1994 in Nederland met de productie van ‘op maat gemaakte’ oordoppen voor professionele toepassingen. Tegenwoordig biedt Alpine gehoorbeschermers aan in meer dan 65 landen. De oordoppen en oorkappen worden onder meer gebruikt door motorrijders, muzikanten, klussers en festivalgangers. Het bedrijf heeft inmiddels 65 mensen in dienst. De afgelopen vijf jaar vervijfvoudigde de omzet naar 50 miljoen euro.