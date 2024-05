Vakbond dreigt met nieuwe staking grenspolitie op Heathrow

Medewerkers van de Britse grenspolitie dreigen opnieuw te staken op de Londense luchthaven Heathrow. Vakbond PCS kondigt een werkonderbreking van drie dagen aan vanaf 31 mei. De medewerkers zijn niet blij met veranderingen in hun roosters, waardoor veel werknemers bij de paspoortcontrole een andere functie krijgen.

Vakbondsleden verwachten dat passagiers van buiten het Verenigd Koninkrijk last krijgen van de werkonderbreking bij de paspoortcontrole. PCS stelt dat meer dan vijfhonderd medewerkers het werk zullen neerleggen. Na de staking volgen nog drie weken met acties, heeft de bond aangekondigd. Het is de bedoeling dat werknemers die meedoen dan weigeren over te werken.

Eind april legden honderden medewerkers al vier dagen lang het werk neer om de roosterveranderingen. De problemen zorgen volgens de vakbond onder leden nog steeds voor “grootschalige onrust en woede”.