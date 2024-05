Waterzuiveraar NX Filtration flink hoger op lager Damrak

NX Filtration behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden enthousiast op de aankondiging dat de waterzuiveraar uit Enschede een groot contract heeft getekend met de Mexicaanse watercentrale SAPAL. NX Filtration gaf geen financiële details over de opdracht, maar gaf wel aan dat het gaat om het grootste project van het bedrijf ooit. Het aandeel werd 9 procent hoger gezet.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 911,06 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 952,14 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Eerder deze week bereikten de meeste Europese beursgraadmeters, waaronder de AEX, nog nieuwe recordstanden door de toenemende hoop op renteverlagingen door de centrale banken. Vooral op Wall Street nam die hoop toe door een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. Verschillende bestuurders van de Federal Reserve hebben echter de hoop op een spoedige renteverlaging getemperd.

Ook waarschuwde Isabel Schnabel, bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB), dat beleggers niet moeten rekenen op twee opeenvolgende renteverlagingen in de eurozone. Volgens haar is een renteverlaging bij de beleidsvergadering in juni wel “gepast”, maar lijkt een verdere verlaging “niet gerechtvaardigd”.

Prosus stond onderaan in de AEX, met een min van 1,9 procent. Fabricio Bloisi wordt per 1 juli de hoogste baas van de techinvesteerder. Hij vervangt interim-topman Erwin Tu, die tijdelijk de taken overnam van Bob van Dijk na zijn vertrek in september vorig jaar.

Verzekeraar Aegon klom 0,5 procent, na een adviesverhoging door investeringsbank AlphaValue/Baader, en was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen. ABN AMRO won 0,1 procent. De bank verkoopt zijn belang in de Franse levensverzekeraar Neuflize Vie aan BNP Paribas Cardif.

Sif daalde 0,4 procent. De producent van funderingen voor offshore windmolens zag de aangepaste winst dalen in het eerste kwartaal. Het bedrijf kampte met minder orders en een hoog ziekteverzuim.

In Zurich steeg Richemont 6 procent. Het luxeconcern, bekend van merken als Chloé en Cartier, behaalde in het afgelopen boekjaar een recordomzet. Het bedrijf kondigde tevens aan Nicolas Bos per 1 juni te benoemen tot nieuwe topman.

De euro was 1,0864 dollar waard tegen 1,0873 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 79,50 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 83,70 dollar per vat.