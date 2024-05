Canada bekijkt hogere importheffingen elektrische auto’s China

Canada overweegt de importheffingen op elektrische auto’s uit China te verhogen, in navolging van de forse verhogingen door de Verenigde Staten. Dat heeft de Canadese minister voor Handel gezegd.

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden maakte afgelopen week bekend dat het tarief voor de invoer van elektrische auto’s uit China dit jaar verviervoudigt tot ruim 100 procent. Ook op veel andere goederen uit China worden de heffingen flink verhoogd. Het Witte Huis beschuldigt China van oneerlijke handelspraktijken door bijvoorbeeld subsidies te geven aan autobouwers.

Canada gaat kijken of het Amerikaanse voorbeeld gevolgd moet worden. Nu heeft het land een importheffing van ongeveer 6 procent op elektrische auto’s uit China, bijvoorbeeld op Tesla’s die worden gebouwd in de grote fabriek van het bedrijf in Shanghai en worden verscheept naar Vancouver. De Canadese premier Justin Trudeau heeft overeenkomsten getekend met autobedrijven als Honda en Volkswagen om in Ontario elektrische auto’s, batterijen en onderdelen te maken.

De Europese Unie dreigt ook met nieuwe tarieven op elektrische auto’s uit China. Brussel beschuldigt Beijing van illegale overheidssteun aan de sector om de prijzen kunstmatig laag te houden.

China heeft de VS beschuldigd van “pesterijen” met de hogere invoerheffingen en gezegd dat die onmiddellijk teruggedraaid moeten worden. Ook dreigt Beijing met tegenmaatregelen om de eigen belangen te beschermen.