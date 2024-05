Flinke stijging nikkelprijs door onrust Nieuw-Caledonië

De prijs van nikkel, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor roestvrij staal en batterijen, is gestegen naar het hoogste niveau sinds augustus vorig jaar door de onrust in Nieuw-Caledonië. Het Franse overzeese gebied is een belangrijke producent van nikkel en door de rellen is de productie van het metaal op de eilandengroep ten oosten van Australië behoorlijk verstoord.

Op de Londense metaalmarkt ging de nikkelprijs vrijdag met bijna 8 procent omhoog tot boven de 21.000 dollar per ton, al zakte de prijs later weer wat weg. Vorig jaar was Nieuw-Caledonië de op twee na grootste nikkelproducent ter wereld met circa 6 procent van de totale productie. Die productie is dit jaar geraakt door een zwakkere vraag vanuit de batterijsector als gevolg van de afkoelende markt voor elektrische auto’s. Ook zorgde een grotere nikkelproductie in Indonesië voor druk op de prijzen.

De nikkelsector is goed voor bijna een kwart van de werkgelegenheid bij bedrijven in Nieuw-Caledonië, maar door de zwakkere prijzen en hoge energiekosten hebben nikkelproducenten, waaronder Franse mijnbouwers, het daar lastig.

De rellen braken uit na een geplande wijziging van de kiesregels, waardoor Fransen die tien jaar op de eilanden wonen ook mogen stemmen in provinciale verkiezingen. Dat ligt gevoelig onder de inheemse bevolking. De rellen gingen gepaard met plunderingen en brandstichting. Daarbij vielen ook doden en veel gewonden. Frankrijk heeft de noodtoestand afgekondigd in Nieuw-Caledonië en veiligheidstroepen ingezet om de orde te herstellen. Ook vannacht was het weer onrustig.