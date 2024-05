Russische rechtbank legt beslag op bezittingen Deutsche Bank

Een Russische rechtbank heeft beslag laten leggen op bezittingen van Deutsche Bank in Rusland als onderdeel van een rechtszaak waarbij de Duitse bank is betrokken. Het gaat om geld, vastgoed en aandelen die Deutsche Bank in Rusland heeft.

De zaak draait om een gasproject in Rusland van het staatsgasconcern Gazprom en het Duitse chemiebedrijf Linde. Dat project aan de Oostzee werd afgeblazen door Linde als gevolg van de westerse sancties tegen Rusland door de oorlog in Oekraïne. Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, was geldschieter van dat project en bood ook garanties. Die garanties werden ingetrokken.

De rechtszaak is aangespannen door het bedrijf RusChemAlliance, dat voor 50 procent in handen is van Gazprom. De rechtbank in Sint-Petersburg laat nu beslag leggen op 240 miljoen euro aan bezittingen van Deutsche Bank als compensatie voor het stoppen van het gasproject en de garanties. Ook op onderdelen van het bedrijf in Rusland wordt beslag gelegd. Deutsche Bank had eerder al 260 miljoen euro aan voorzieningen vrijgemaakt voor de zaak.

Vrijdag legde de rechtbank ook al beslag op Russische bezittingen ter waarde van 463 miljoen euro van de Italiaanse bank UniCredit in verband met de zaak.