Beursweek begint rustig, beleggers kijken uit naar Fed en Nvidia

Beleggers maken zich op voor een rustig begin van de nieuwe beursweek. De Amsterdamse beurs is maandag open, maar veel Nederlandse bedrijven zijn op tweede pinksterdag gesloten. Laadpalenbedrijf Alfen uit Almere komt na de slotbel op maandag met een kwartaalbericht. De Federal Reserve publiceert woensdag notulen van de laatste beleidsvergadering. Dan komt ook maker van AI-chips Nvidia met cijfers.

Vooral Nvidia wordt het spannend. Het bedrijf is momenteel ’s werelds belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI). Daardoor is Nvidia afgelopen jaar razendsnel gegroeid en op Wall Street groeide de onderneming in korte tijd uit tot een van de meest waardevolle bedrijven. Maar het is de vraag of het bedrijf alle verwachtingen kan waarmaken, en wat de laatste prognoses zijn.

Bij de cijfers van Alfen over het eerste kwartaal kijken beleggers onder meer of het laadpalenbedrijf, dat ook andere systemen voor het elektriciteitsnet verkoopt, zijn omzetstijging heeft voortgezet. Vorig jaar groeiden de opbrengsten tot ruim 504 miljoen euro, vooral door een sterke groei van de verkopen van energieopslagsystemen en andere systemen voor het stroomnet.

De notulen van de Fed maken mogelijk meer duidelijk over de vooruitzichten voor een renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank. Beleggers hopen dat de rente snel wordt verlaagd. Beleidsmakers besloten op 1 mei dat de rente op het huidige hoge niveau blijft. De Fed zei daarbij niet te verwachten dat de rente omlaag kan totdat er “meer vertrouwen” is dat de inflatie standvastig richting het doel van 2 procent beweegt.

Op dinsdag zijn belangrijke vergaderingen bij Ajax en Shell. De buitengewone aandeelhoudersvergadering van Ajax gaat onder meer over het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling bij transfers door voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Aandeelhouders van Shell stemmen tijdens de jaarvergadering onder meer over een klimaatvoorstel, waarin een groep aandeelhouders het olie- en gasconcern opnieuw oproept meer te doen tegen CO2-uitstoot. Shell heeft beleggers opgeroepen tegen het voorstel te stemmen.

De AEX-index eindigde vrijdag iets hoger dan aan het begin van de beursweek. De AEX en de meeste andere beursgraadmeters in Europese en de Verenigde Staten bereikten afgelopen week nieuwe recordstanden door de toenemende hoop op snelle renteverlagingen. De Dow-Jonesindex op Wall Street is vrijdag zelfs voor het eerst boven de 40.000 punten gesloten.