Bloomberg: China bereid tot actie als EU doorgaat met onderzoeken

China is bereid tegenmaatregelen te nemen tegen de Europese Unie als het landenblok een reeks onderzoeken naar Chinees beleid en Chinese bedrijven voortzet. Dat valt volgens financieel persbureau Bloomberg op te maken uit een bericht op een aan Chinese staatsmedia gelieerd socialmedia-account.

De afgelopen tijd heeft de Europese Commissie verschillende onderzoeken geopend naar concurrentie en staatssteun vanuit China, waaronder rond goedkope elektrische auto’s, zonnepanelen en windturbines. Ook is Brussel aan het kijken naar oneerlijke concurrentie en beperkingen voor Europese bedrijven bij de verkoop van medische apparatuur in China.

“China heeft voldoende mogelijkheden tot tegenmaatregelen, en als de EU actie blijft ondernemen, zal China zeer waarschijnlijk een reeks maatregelen moeten nemen om terug te slaan”, valt dit weekend te lezen in een post op het account van Yuyuan Tantian, dat met de Chinese staatsmedia in verband is gebracht. Verdere details werden daarbij niet verstrekt.

Beijing heeft Europa eerder al beschuldigd van “protectionisme”. De Chinese Kamer van Koophandel bij de Europese Unie zegt dat Brussel de waarschuwingen serieus moet nemen. Ook heeft de organisatie aangegeven dat “Europese wijn- en zuivelproducten in de vuurlinie terecht zouden kunnen komen”.