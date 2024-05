Brussels Airlines maakt formeel bezwaar tegen vergunning Zaventem

Brussels Airlines maakt formeel bezwaar tegen de nieuwe omgevingsvergunning voor Brussels Airport, ook wel bekend als Zaventem, omdat Europese regels bij de totstandkoming ervan niet zouden zijn gerespecteerd. In de dit weekend aangekondigde bezwaarstap verwijst de luchtvaartmaatschappij naar dezelfde ‘balanced-approach-procedure’ waarover eerder rond Schiphol veel te doen was.

Net als Schiphol zit de nationale luchthaven van België klem tussen de drang om te groeien en de druk van omwonenden en natuurbeschermers om juist minder te vliegen. Maar eerder dit jaar werd besloten dat Zaventem komende jaren toch mag blijven groeien. Nachtvluchten blijven mogelijk, al moeten dat er wel een stuk minder worden. Er is de luchtvaart ook een maximum aantal vliegbewegingen in het vooruitzicht gesteld.

Dat laatste is tegen het zere been van Brussels Airlines, dat nu klaagt dat bij de nieuwe vergunning de door Europa opgelegde procedure van een “gebalanceerde aanpak” niet zou zijn gevolgd. “Operationele beperkingen kunnen enkel worden toegepast nadat eerst andere mogelijkheden werden onderzocht, en dus niet als eerste toevlucht”, betoogt de maatschappij. Of de stap kans van slagen heeft, is niet duidelijk. Onder meer milieuorganisaties dienden ook al bezwaren in, maar dan om andere redenen.

In Nederland zag het demissionaire kabinet zich in november genoodzaakt om een krimpplan voor Schiphol voorlopig op te schorten na juridische bezwaren. Zo had Europees transportcommissaris Adina Vălean haar zorgen geuit over de eerste stap uit het krimpplan. Die zou strijdig zijn met het Europees recht, omdat van tevoren niet goed was overlegd met de luchtvaartsector. Daarmee was de niet de vereiste ‘balanced-approach-procedure’ doorlopen.