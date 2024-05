ByteDance wil vaart achter rechtszaak tegen Amerikaanse ban TikTok

De populaire video-app TikTok en het Chinese moederbedrijf ByteDance willen vaart maken in hun juridische strijd ter voorkoming van een dreigende ban in de Verenigde Staten. Advocaten van de bedrijven hebben daarom voor het weekend een verzoek ingediend om hun proces tegen de Amerikaanse overheid te bespoedigen.

“Een snelle behandeling van deze zaken is nodig om onherstelbare schade te voorkomen”, stellen de advocaten in een aanvraag bij het federale hof van beroep in Washington.

Met hun rechtszaak proberen TikTok en ByteDance een in hun ogen “ongrondwettelijke” wet tegen te houden waarmee ByteDance wordt gedwongen zijn Amerikaanse onderdelen te verkopen. Als ByteDance dit niet doet, kan TikTok volgend jaar verboden worden in de VS.

TikTok heeft er bij het hof van beroep op aangedrongen om uiterlijk begin december over de kern van de zaak te beslissen. Dan zou er voldoende tijd zijn om als dat nodig is nog naar het Hooggerechtshof te stappen.

In Washington leven zorgen dat Chinese autoriteiten TikTok misbruiken om data van gebruikers te krijgen. Vandaar dat de Amerikaanse overheid niet meer wil dat TikTok in handen is van een Chinees bedrijf.

Maar volgens ByteDance en TikTok kan de door de overheid genomen stap zomaar niet. Er zijn ook al verschillende TikTok-makers naar de rechter gestapt om de wet te blokkeren die de app zou kunnen verbieden die door 170 miljoen Amerikanen wordt gebruikt.

Inmiddels hebben zich ook al meerdere partijen aangediend die het Amerikaanse TikTok-onderdeel best willen overnemen. Onlangs toonde zakenman Frank McCourt, eigenaar van voetbalclub Olympique Marseille, interesse. De voormalige Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin zei eerder al “zeer geïnteresseerd te zijn” in de app.