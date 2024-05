Ierse zakenman en rugbyspeler Tony O’Reilly overleden

De spraakmakende Ierse zakenman en rugbyspeler Tony O’Reilly is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden.

De Ierse vice-premier Micheál Martin zei dat O’Reilly, onder andere voormalig ceo van het concern Heinz, een “buitengewone impact had op het Ierse zakenleven, sport, media en de samenleving.”

O’Reilly maakte zijn internationale debuut in het Ierse rugbyteam in 1955 en speelde ook voor The British & Irish Lions, een rugbyteam waarin de beste spelers uit Ierland, Engeland, Schotland en Wales uitkomen. De Ierse rugbybond zei op X dat “een legende van het spel is heengegaan”.

Als zakenman verwierf O’Reilly nog meer faam. Hij werd een van de rijkste zakenlieden ter wereld, investeerde onder andere in Ierse media, maar verloor ook veel van zijn fortuin door de verliezen die sommige van zijn bedrijven draaiden, zoals Waterford Wedgwood. Dat kostte hem en zijn zakenpartner een verlies van 400 miljoen euro. In 2015 werd hij bankroet verklaard.