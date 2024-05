Krant: Sony alleen geïnteresseerd in bezittingen Paramount

De filmtak van Sony en investeerder Apollo hebben geheimhoudingsovereenkomsten ondertekend die hen in staat stellen de boeken van Paramount te bekijken voorafgaand aan een mogelijk bod op bezittingen van de filmstudio. Maar ze zijn niet meer geïnteresseerd in een overname van Paramount als geheel, heeft The New York Times gehoord van ingewijden.

Eerder zeiden Amerikaanse media dat de twee zo’n 26 miljard dollar wilden neertellen voor het bedrijf achter tal van films en televisiezenders als CBS, MTV en Nickelodeon. Maar nieuwszender CNBC meldde onlangs al dat Sony de stap aan het heroverwegen was.

Volgens The New York Times denken Sony en Apollo er nu over om alleen om bezittingen van Paramount over te nemen. Sony en Apollo zelf reageerden niet op verzoeken van de krant om commentaar. Paramount liet weten niet willen reageren.

De stap waaraan wordt gedacht zou wel eens het einde kunnen betekenen van Paramount, dat in het verleden achter films zat als The Godfather en Titanic. De laatste tijd heeft de studio moeite te herstellen van de maandenlange stakingen van Hollywood-schrijvers en -acteurs van vorig jaar.

Ook kampt Paramount met een zwakke reclamemarkt en een terugloop in de hoeveelheid kabelabonnementen in de Verenigde Staten. Wel investeert het bedrijf veel geld in een eigen streamingdienst, maar die levert nu nog geen winst op.

Eerder liepen er ook al fusiegesprekken met Hollywood-studio Skydance, die onder meer bij actiefilm Top Gun: Maverick was betrokken. Maar een periode waarin de twee partijen in exclusieve onderhandeling waren, eindigde zonder resultaat.