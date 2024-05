Lamborghini: nog te vroeg voor volledig elektrische sportauto

De Italiaanse sportwagenfabrikant Lamborghini wacht voorlopig met het volledig elektrisch maken van zijn sportwagens. Volgens Lamborghini-baas Stephan Winkelmann is het op zich geen probleem om snelle elektrische auto’s te produceren. Alleen emotionele aspecten, zoals het brullende geluid van de V10-motor van de Huracan, kunnen niet zomaar worden nagebootst.

Volledig elektrische supercars “verkopen tot nu toe niet”, heeft Winkelmann gezegd in een interview. “Het is nog te vroeg en we moeten in de toekomst afwachten of en wanneer dit gaat gebeuren.”

Lamborghini, dat vorig jaar wereldwijd voor het eerst meer dan 10.000 van zijn exclusieve auto’s verkocht, is al wel succesvol met plug-in hybrides, waaronder de Revuelto-sportwagen. Winkelmann zei in maart dat er voor de Revuelto zelfs een wachttijd is van twee jaar.

Maar zoals het er nu naar uitziet, zal het eerste volledig elektrische model, een vierzits-coupé, op zijn vroegst in 2028 op de markt komen. Daarmee loopt Lamborghini achter op aartsrivaal Ferrari, die vastberaden is om eind volgend jaar al zijn eerste elektrisch aangedreven sportauto te onthullen.