Tientallen Fiats in beslag genomen om sticker met Italiaanse vlag

Italiaanse autoriteiten hebben tientallen Fiat Topolino’s in beslag genomen omdat op de wagens een Italiaans vlaggetje is geplakt, maar de auto’s zijn in werkelijkheid in Marokko in elkaar gezet. De voertuigen werden geblokkeerd in de haven van Livorno om vermeende schendingen van de zogenaamde ‘Made in Italy’-wet, die moederbedrijf Stellantis al dwong zijn sportwagen Alfa Romeo Milano om te dopen tot Junior.

Stellantis zegt dat het de kleine sticker met de Italiaanse vlag op de auto’s best wil verwijderen. Met het vlaggetje wilde het bedrijf naar eigen zeggen alleen maar benadrukken dat het Topolino-project in Turijn is opgezet. De autofabrikant ontkent alle aantijgingen en zegt altijd transparant te hebben gecommuniceerd over het land waar de Topolino wordt geproduceerd.

Tussen de Italiaanse regering van premier Giorgia Meloni en Stellantis bestaan al langer spanningen, na plannen om banen in het land te schrappen en productie naar goedkopere landen te verplaatsen. Eerder was er ook ophef over de naam van het in Polen geproduceerde nieuwe Alfa Romeo-model Milano omdat dit volgens Rome een misleidende naam zou zijn. Onder druk van de Italiaanse overheid besloot de fabrikant de naam te veranderen in Junior.