Aandacht beleggers naar Ryanair, Iran en grondstoffen

De aandacht van beleggers gaat op tweede pinksterdag vooral naar de cijfers van Ryanair. Op de Amsterdamse beurs, waar maandag gewoon wordt gehandeld, zal ook de situatie in het Midden-Oosten in de gaten gehouden worden nadat de Iraanse president Ebrahim Raisi omkwam bij een helikoptercrash.

Ryanair heeft afgelopen boekjaar 184 miljoen passagiers vervoerd, bijna een kwart meer dan in het laatste jaar voor de coronapandemie. De Ierse budgetmaatschappij zette daarbij een recordwinst in de boeken, ondanks vertragingen bij de levering van nieuwe vliegtuigen door fabrikant Boeing. Ook nu zijn deze vertragingen nog niet opgelost. Daardoor zag Ryanair zich eerder al genoodzaakt om verschillende vluchten te schrappen voor komende zomer.

Hoewel de meeste beurzen maandag open zijn, zal de handel waarschijnlijk dunner zijn dan normaal. Veel Nederlandse bedrijven zijn op tweede pinksterdag gesloten en veel handelaren zullen waarschijnlijk ook een dagje vrij zijn. Laadpalenbedrijf Alfen uit Almere komt na de slotbel nog wel met een kwartaalbericht.

De graadmeters wijzen op een licht hogere opening voor de Europese beurzen. De AEX en de meeste andere beursgraadmeters in Europese en de Verenigde Staten bereikten afgelopen week al nieuwe recordstanden door de toenemende hoop op snelle renteverlagingen.

De Aziatische beurzen lieten maandag eveneens plussen zien. In China werd positief gereageerd op vrijdag aangekondigde maatregelen om de geplaagde vastgoedsector in het land weer op gang te helpen. De Chinese centrale bank liet maandag weten om de rentes ongemoeid te laten.

Intussen zijn de handelsspanningen tussen China en het westen wel weer wat opgelaaid. Beijing onderzoekt nu heffingen op de import van chemicaliën die onder meer in de auto-industrie gebruikt worden. Het Chinese ministerie van Handel heeft een antidumpingonderzoek geopend tegen chemicaliën die de Europese Unie, de Verenigde Staten, Japan en Taiwan in China invoeren.

Verder zal maandag met een schuin oog gekeken worden naar de grondstoffenmarkten. De goudprijs en koperprijs zitten maandag duidelijk in de lift. De prijs van nikkel, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor roestvrij staal en batterijen, is afgelopen week al gestegen naar het hoogste niveau sinds augustus vorig jaar door de onrust in Nieuw-Caledonië. Het Franse overzeese gebied is een belangrijke producent van nikkel en door de rellen is de productie van het metaal op de eilandengroep ten oosten van Australië behoorlijk verstoord.