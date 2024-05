AI-chipbedrijf Nvidia hoger op Wall Street in aanloop cijfers

Nvidia, ’s werelds belangrijkste producent van chips voor kunstmatige intelligentie (AI), stond maandag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York in aanloop naar de kwartaalcijfers die woensdag worden gepubliceerd. Verder zakte de toonaangevende Dow-Jonesindex weer onder de 40.000 punten, na vrijdag voor het eerst boven die symbolische puntengrens te zijn gesloten.

Nvidia profiteerde van koersdoelverhogingen door verschillende beleggingsadviseurs en steeg daarop 2,5 procent. Het Amerikaanse chipconcern is afgelopen jaar hard gegroeid tot een van de meest waardevolle bedrijven op Wall Street. Maar het is de vraag of Nvidia alle verwachtingen kan waarmaken nu er steeds meer concurrentie komt van andere chipproducenten op het gebied van AI.

Branchegenoot Micron Technology kreeg een adviesverhoging van zakenbank Morgan Stanley en ging 3 procent omhoog.

De Dow eindigde 0,5 procent lager op 39.806,77 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 5308,13 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,7 procent tot het record van 16.794,88 punten, geholpen door de winsten van Nvidia en Micron.

Verder stonden cruisemaatschappijen in de belangstelling na een nieuwe verhoging van de winstverwachting voor het gehele jaar door Norwegian Cruise Line door een sterke vraag naar cruisereizen. Dat aandeel werd 7,6 procent hoger gezet. Sectorgenoten Carnival en Royal Caribbean Cruises liftten mee met plussen tot 7,3 procent.

Johnson Controls International steeg 2,3 procent na een bericht dat activistische investeerder Elliott een belang ter waarde van ruim 1 miljard dollar heeft opgebouwd in de leverancier van bouwoplossingen.

Mediaconcern en filmstudio Paramount Global was vlak. De filmtak van Sony en investeerder Apollo hebben naar verluidt geheimhoudingsovereenkomsten ondertekend die hen in staat stellen de boeken van Paramount te bekijken, voorafgaand aan een mogelijk bod op bezittingen van de filmstudio.

Ook Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, wist de aandacht op zich gericht. De topman heeft gezegd dat hij meer wil investeren in kunstmatige intelligentie om Snapchat interessanter te maken voor gebruikers. Snap steeg 2,4 procent.

Een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent in prijs tot 79,74 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 83,73 dollar per vat. De euro was 1,0861 dollar waard, net als bij het slot in Europa.