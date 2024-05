Allestoringen.nl: duizenden meldingen van storing bij Marktplaats

Wie tweedehandsspullen wil zoeken op Marktplaats kan maandag problemen ondervinden met bijvoorbeeld inloggen. Bij de website allestoringen.nl zijn maandagochtend meer dan 10.000 meldingen binnengekomen van mensen die zeggen dat Marktplaats bij hen niet goed werkt.

Op sociale media zijn er ook mensen die klagen over problemen met Marktplaats. Maar er zijn ook mensen bij wie de site wel werkt. Marktplaats zelf is niet bereikbaar voor commentaar.

Het platform om tweedehandsspullen online aan te bieden vierde zondag zijn 25e verjaardag. Daarbij benadrukte Marktplaats hoe druk het dagelijks is op het platform. Naar eigen zeggen telt Marktplaats ruim 8 miljoen unieke bezoekers per maand en zo’n 350.000 nieuwe advertenties per dag.