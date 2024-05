Alphabet bij winnaars Wall Street, Dow weer onder 40.000 punten

Google-moederbedrijf Alphabet hoorde maandag bij de winnaars op Wall Street. Het Amerikaanse techconcern heeft aangekondigd 1 miljard euro te investeren in de uitbreiding van zijn belangrijkste datacentrum in Finland. De locatie is interessant voor Google door de gemakkelijke toegang tot groene energie. Het aandeel noteerde in de eerste handelsminuten in New York 0,8 procent hoger.

Het algehele sentiment op de Amerikaanse aandelenbeurzen was wisselend. De AEX en de meeste andere beursgraadmeters in Europese en de Verenigde Staten bereikten afgelopen week nieuwe recordstanden door de toenemende hoop op snelle renteverlagingen.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag voor het eerst boven de 40.000 punten. Nu ging de Dow licht lager van start op 39.959 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 5311 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 16.758 punten.

Johnson Controls International steeg 2,8 procent na een bericht dat activistische investeerder Elliott een belang ter waarde van ruim 1 miljard dollar heeft opgebouwd in de leverancier van bouwoplossingen.

Mediaconcern en filmstudio Paramount Global noteerde licht hoger. De filmtak van Sony en investeerder Apollo hebben naar verluidt geheimhoudingsovereenkomsten ondertekend die hen in staat stellen de boeken van Paramount te bekijken, voorafgaand aan een mogelijk bod op bezittingen van de filmstudio.

Amazon won 0,7 procent. Volgens nieuwssite Axios nadert het webwinkelconcern een deal waardoor zijn streamingdienst Prime een van de drie partners van de NBA zou worden. Daardoor zou Amazon mogelijk ook basketbalwedstrijden kunnen gaan uitzenden.

Ook Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, weet de aandacht op zich gericht. De topman van Snap heeft gezegd dat hij meer wil investeren in kunstmatige intelligentie om Snapchat interessanter te maken voor gebruikers. Het aandeel steeg 2,7 procent.

De markt kijkt daarnaast uit naar de kwartaalresultaten van maker van AI-chips Nvidia en de notulen van de laatste monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve, allebei gepland voor woensdag. Verder worden de grondstoffenmarkten in de gaten gehouden. Zowel de goud- als de koperprijs zitten maandag stevig in de lift.