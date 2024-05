Besi koploper in AEX op kalme handelsdag, Ryanair lager

De Amsterdamse AEX-index is maandag na een kalme handelsdag in verband met Pinksteren met een kleine plus gesloten. Chiptoeleverancier Besi was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak. In Dublin kwam luchtvaartmaatschappij Ryanair met cijfers. Het aandeel Ryanair ging daarop omlaag.

De AEX eindigde met een winst van 0,2 procent op 914,95 punten. Veel Nederlandse bedrijven zijn op tweede pinksterdag gesloten en veel handelaren hebben een dagje vrij, wat dus zorgt voor een rustige handel. De MidKap steeg 0,2 procent tot 954,96 punten. De aandelenmarkten in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

Besi nam de leiding in de AEX met een koerswinst van 3 procent. Ook branchegenoten ASMI en ASML stonden bij de winnaars met plussen tot 1,4 procent. Verzekeraar Aegon en ABN AMRO waren eveneens in de bovenste regionen van de hoofdgraadmeter te vinden met stijgingen tot 1,3 procent. Zorgtechnologieconcern Philips bungelde onderaan met een min van 1,8 procent.

Alfen ging aan kop in de MidKap met een plus van 2,7 procent. De producent van laadpalen en energiesystemen komt na het slot in Amsterdam met een handelsbericht over het afgelopen kwartaal.

In Dublin daalde Ryanair 1,3 procent. Ryanair vervoerde afgelopen boekjaar 184 miljoen passagiers vervoerd, bijna een kwart meer dan in het laatste jaar voor de coronapandemie, en zette daarbij een recordwinst in de boeken. Maar de Ierse budgetmaatschappij kwam niet terug op de eerder al verlaagde prognose van maximaal 200 miljoen passagiers in dit boekjaar.

Airbus klom 1,3 procent in Parijs. De Europese vliegtuigbouwer heeft een order ontvangen voor 105 toestellen van de Saudische nationale luchtvaartmaatschappij Saudia.

Op de metalenmarkt was er aandacht voor de prijzen van koper en goud die naar records zijn gestegen. Bij goud speelde naar verluidt de dood van de Iraanse president Ebrahim Raisi een rol, want op de markt zijn er zorgen over meer instabiliteit in het Midden-Oosten door zijn overlijden bij een helikoptercrash. Beleggers zoeken in onzekere tijden naar veilig geachte investeringen, zoals goud.

Een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent in prijs tot 79,73 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 83,60 dollar per vat. De euro was 1,0861 dollar waard, tegen 1,0867 dollar op vrijdag.