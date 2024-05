Duurzame bedrijven pleiten voor meer subsidie voor warmtenetten

Om het gebruik van stadswarmte op korte termijn voor huishoudens aantrekkelijker te maken, is er meer subsidie nodig om burgers tegemoet te komen bij aansluiting op een collectief warmtenet. Dat stelt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), een organisatie waarbij veel duurzame bedrijven zijn aangesloten, na een nieuwe studie naar de voordelen van warmtenetten.

Volgens onderzoek van Berenschot in opdracht van de NVDE, netbeheerder Stedin, Bouwend Nederland en Energie Beheer Nederland (EBN) zijn warmtenetten in dichtbevolkte wijken bijna 30 procent goedkoper dan individuele warmtepompen. Ook wordt het stroomnet door zo’n warmtenet minder zwaar belast. Maar het financiële voordeel komt momenteel niet bij huishoudens terecht.

“We zitten met een weeffout in het systeem”, zegt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag. Volgens hem laat de studie, die is gedaan in Den Haag, duidelijk zien dat warmtenetten in veel wijken de beste optie zijn. “Maar niemand wil op een warmtenet als hij duurder uit is. Laten we dus zorgen dat eindverbruikers, anders dan nu, meeprofiteren van dat voordeel. Help burgers met de kosten voor de aansluiting.”

Er bestaat al wel een Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS), maar die zou beter aan moeten sluiten op de praktijk. “Bezie of je de WIS-gelden voor infrastructuur uit de Voorjaarsnota kunt inzetten om vastgelopen projecten snel vlot te trekken”, oppert Van der Gaag. In zijn ogen is het ook belangrijk dat het voor warmtebedrijven aantrekkelijker wordt om te investeren.

Warmtenetten zijn al langer onderwerp van discussie. Er is namelijk een groot prijsverschil tussen warmtenetten en gas, wat in strijd is met de belofte van de regering dat overstappen van gas niet duurder zou moeten zijn. Eind vorig jaar besloot de gemeente Den Haag voorlopig geen nieuwe warmtenetten in de stad aan te leggen. In april stopte energieconcern Eneco met de ontwikkeling van een collectief warmtenet voor laagbouwwoningen in een Utrechtse wijk.