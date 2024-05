Laadpalenmaker Alfen heeft tijdelijke financieel directeur gevonden

Alfen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft een tijdelijke financieel directeur gevonden. Onno Krap gaat vanaf dinsdag die functie op interim-basis vervullen bij het bedrijf dat dan op zoek gaat naar een vaste financieel directeur.

In april werd namelijk bekend dat de benoeming van Boudewijn Tans als financieel directeur van Alfen niet doorging. Volgens het bestuur en hijzelf was er geen “match”, zoals beide partijen aanvankelijk hadden verwacht. Tans moest financieel topman Jeroen van Rossen gaan opvolgen. Van Rossen blijft wel in dienst als adviseur van Alfen en om Krap in te werken.

Volgens Alfen was het een “zorgvuldig proces” om een tijdelijke financieel directeur te vinden en werd met veel kandidaten gesproken. “Ik ben blij dat we Krap hebben kunnen vinden”, zegt topman Marco Roeleveld. “We hebben in vrij korte tijd een keuze moeten maken.” Het beursgenoteerde bedrijf uit Almere hoopt begin volgend jaar een permanente financieel directeur aan te kunnen kondigen.

Alfen meldde verder dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar op jaarbasis met 3 procent is gegroeid tot bijna 117 miljoen euro. Het bedrijf handhaaft zijn prognose voor een omzet heel dit jaar tussen de 590 miljoen tot 660 miljoen euro.