Nieuwe Chinese sancties om wapenlevering aan Taiwan

China heeft sancties opgelegd aan drie Amerikaanse defensiebedrijven. Het gaat om een grotendeels symbolische actie die aangeeft dat het land niet tevreden is met de Amerikaanse wapenverkoop aan Taiwan, op dezelfde dag dat het eiland een nieuwe leider installeerde.

Boeing Defense, Space & Security, General Atomics Aeronautical Systems en General Dynamics Land Systems zijn door de Chinese overheid toegevoegd aan een lijst van “onbetrouwbare entiteiten” om het leveren van wapens aan Taiwan. Met de lijst wil Beijing bedrijven, organisaties of individuen straffen die de nationale veiligheid schaden. Sancties kunnen bestaan uit het beperken van handel, investeringen en visa.

Deze stap komt op dezelfde dag dat Taiwan een nieuwe president, Lai Ching-te, heeft ingezworen. Hij heeft beloofd nauwe banden met de Verenigde Staten te blijven onderhouden, ook militair, net als zijn voorganger Tsai Ing-wen. Maar China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie die op een dag moet worden ingelijfd.

Toch lijken de nieuwe sancties vooral symbolisch te zijn. Deze stap zal waarschijnlijk weinig of geen effect hebben op de bedrijven, omdat Amerikaanse defensiebedrijven doorgaans geen zaken doen in China. De topman van de betreffende dochteronderneming van Boeing, Ted Colbert, werd zelf in 2022 al doelwit van Chinese sancties.