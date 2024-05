Order uit Saudi-Arabië voor 105 Airbus-vliegtuigen

Vliegtuigbouwer Airbus heeft een grote order ontvangen van de Saudische nationale luchtvaartmaatschappij Saudia. In totaal gaat het om 105 toestellen. Saudi-Arabië spreekt van de grootste vliegtuigorder in de geschiedenis van het land.

Financiële details werden niet gemeld, maar de waarde zal in de vele miljarden lopen. Wel worden doorgaans flinke kortingen gegeven bij grote orders. De bestelling is een nieuwe opsteker voor het Europese Airbus in de concurrentiestrijd met het Amerikaanse Boeing, dat de laatste tijd juist wordt geplaagd door technische mankementen aan vliegtuigen.

Saudia ontvangt 93 vliegtuigen van het type A321neo en twaalf A320neo’s. De eerste toestellen zullen vanaf 2026 geleverd gaan worden aan Saudia en aan diens budgetvlieger Flyadeal. De wortels van het in Jeddah gevestigde Saudia gaan terug tot 1945, toen de koning van Saudi-Arabië een vliegtuig kreeg als gift van de Amerikaanse president Franklin Roosevelt.

Kroonprins Mohammed bin Salman is bezig het toerisme in Saudi-Arabië flink te vergroten om zo de economie minder afhankelijk te maken van de olie-inkomsten. Daarbij speelt de luchtvaartsector een belangrijke rol. Zo is Saudi-Arabië van plan een nieuwe grote luchthaven te bouwen bij de hoofdstad Riyad die jaarlijks 120 miljoen passagiers moet verwerken.