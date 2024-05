Prijzen van goud en koper naar recordniveaus

De prijzen van goud en koper zijn maandag gestegen naar nieuwe recordniveaus. Bij goud speelde de dood van de Iraanse president Ebrahim Raisi een rol, want op de markt zijn er zorgen over meer instabiliteit in het Midden-Oosten door zijn overlijden bij een helikopterongeluk. Beleggers zoeken in onzekere tijden naar veilig geachte investeringen, zoals goud.

De goudprijs steeg op de Londense metalenmarkt naar circa 2450 dollar per troy ounce (31,1 gram). Later zakte de prijs weer wat terug. De prijs van het edelmetaal zit al langer in de lift, vooral door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente gaat verlagen en om de onrust in het Midden-Oosten door de oorlog tussen Israël en Hamas. Daarnaast heeft de Chinese centrale bank aanzienlijke hoeveelheden goud aan zijn reserves toegevoegd.

De prijs van koper ging voor het eerst tot boven de 11.000 dollar per ton. Dat komt vooral door de verwachting dat de vraag naar het metaal sterk zal groeien door de energietransitie, terwijl het aanbod beperkt is. Koper wordt veel gebruikt in infrastructuur voor elektrisch rijden waaronder laadpunten, en ook voor windmolens en zonnepanelen. Door de vele industriële toepassingen van koper wordt het metaal ook wel als barometer voor de economie beschouwd.

De zilverprijs is inmiddels gestegen naar het hoogste niveau in elf jaar. En de prijs van nikkel, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor roestvrij staal en batterijen, heeft het hoogste niveau sinds augustus vorig jaar bereikt door de onrust in Nieuw-Caledonië. Het Franse overzeese gebied is een belangrijke producent van nikkel en door de rellen is de productie van het metaal op de eilandengroep ten oosten van Australië behoorlijk verstoord.