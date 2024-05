Recordwinst Ryanair ondanks vertraging levering nieuwe Boeings

Ryanair heeft afgelopen boekjaar 184 miljoen passagiers vervoerd, bijna een kwart meer dan in het laatste jaar voor de coronapandemie. De Ierse budgetmaatschappij zette daarbij een recordwinst in de boeken, ondanks vertragingen bij de levering van nieuwe vliegtuigen door fabrikant Boeing.

Ryanair hanteert een gebroken boekjaar dat loopt van april tot eind maart. Dit keer bleef er 1,9 miljard euro winst over. Dat is 34 procent meer dan in het voorgaande boekjaar. De hoeveelheid passagiers lag 9 procent hoger dan een jaar eerder.

Door problemen bij Boeing moest Ryanair gedurende het jaar wel veel vluchten uit het schema schrappen. Voor de planning was op een hele voorraad nieuwe toestellen gerekend. Maar uiteindelijk kwamen er veel minder binnen dan de bedoeling was.

Ook nu zijn deze vertragingen nog niet opgelost. Daardoor zag Ryanair zich eerder al genoodzaakt om verschillende vluchten te schrappen voor komende zomer.

De maatschappij, in passagiersaantallen de grootste van Europa, beschikte eind maart over 146 toestellen. Dit aantal hoopt Ryanair eind juli te hebben uitgebreid tot 158. Maar met Boeing was afgesproken dat er dan eigenlijk 23 meer toestellen geleverd zouden zijn.

De problemen drukken ook op verwachte groei die in het nieuwe jaar mogelijk is. De maatschappij hoopt dit jaar 198 miljoen tot 200 miljoen passagiers te vervoeren. Een paar maanden terug rekende Ryanair nog op 205 miljoen passagiers in het nieuwe jaar.