Storing bij Marktplaats is volgens het platform opgelost

De storing bij Marktplaats is verholpen, laat een woordvoerster van het onlineplatform weten. Wie tweedehandsspullen wilde zoeken op Marktplaats kon maandagochtend problemen ondervinden met bijvoorbeeld inloggen. Op sociale media waren er ook mensen die klaagden dat de site voor hen onbereikbaar was.

Bij de website allestoringen.nl zijn maandagochtend in totaal meer dan 10.000 meldingen binnengekomen van mensen die zeiden dat Marktplaats bij hen niet goed werkte. De piek van die meldingen lag rond 11.00 uur. Na het middaguur nam het aantal meldingen duidelijk af.

Wat er precies aan de hand was bij Marktplaats, is niet duidelijk. Een woordvoerster wilde na vragen hierover alleen kwijt dat het ging om een “technische storing”. “Ons team heeft de oorzaak inmiddels gevonden en verholpen.”

Het platform om tweedehandsspullen online aan te bieden vierde zondag zijn 25e verjaardag. Daarbij benadrukte Marktplaats hoe druk het dagelijks is op het platform. Naar eigen zeggen telt Marktplaats ruim 8 miljoen unieke bezoekers per maand en zo’n 350.000 nieuwe advertenties per dag.