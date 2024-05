Tata akkoord met Britse netbeheerder over vergroenen staalproces

Tata Steel heeft een deal gesloten met de Britse stroomnetbeheerder National Grid voor het bouwen van nieuwe energie-infrastructuur. Die is nodig om de vestiging in Port Talbot in Wales te vergroenen. Volgens het staalconcern gaat het om een belangrijke stap in de overschakeling van vervuilende hoogovens op een “ultramoderne” vlamboogoven.

Vorig jaar stemde het Verenigd Koninkrijk ermee in om tot een half miljard pond (584 miljoen euro) te betalen om Tata Steel, in Nederland vooral bekend van het hoogovencomplex bij IJmuiden, te helpen de grootste staalfabrieken van het land te moderniseren en draaiende te houden. Het gaat om een van de vele flinke subsidies om bedrijven ervan te overtuigen in Groot-Brittannië te blijven.

Tata Steel zei in april dat het een geplande investering doorzet van meer dan een miljard pond in de bouw van een vlamboogoven in Port Talbot. De nieuwe oven staat ook wel bekend als elektrische boogoven. Hierin wordt materiaal verhit door middel van een elektrische boog. Tata Steel werkt ook in Nederland aan vergroening. Hier wil het bedrijf op den duur overschakelen op waterstof, na een overgangsfase op aardgas.

Eerder waren er maandenlange onderhandelingen met Britse vakbonden die dreigden met vakbondsacties om het verwachte banenverlies. Hoewel het nieuwe proces aanzienlijk groener is dan kolengestookte ovens, is het ook veel minder arbeidsintensief. Tata Steel verwachtte eerder dat door de overstap 2500 functies getroffen zouden worden.