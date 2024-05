Aantal taxibedrijven neemt snel toe

Het aantal taxibedrijven in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen, meldt branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Begin 2019 stonden er 11.148 taxibedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vandaag zijn het er 14.356, een stijging van bijna 29 procent.

Vooral het aantal zzp’ers in de taxibranche is in de afgelopen vijf jaar enorm gestegen, zegt KNV. Stonden er begin 2019 nog 7.986 zelfstandige taxichauffeurs in het Handelsregister, begin 2024 waren het er al 11.390, een stijging van bijna 43 procent.

Volgens KNV-directeur Carlo Cahn is de groei goed te zien na het tweede kwartaal van 2022, de periode waarin de coronamaatregelen versoepeld werden. De provincie Noord-Holland heeft de meeste taxibedrijven (7.021). Utrecht kende een grotere stijging van het aantal taxibedrijven. In vijf jaar tijd zijn daar ruim 40 procent meer taxibedrijven bijgekomen.