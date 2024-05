Activistische aandeelhouder teleurgesteld in grote Shell-beleggers

Mark van Baal, oprichter van de klimaatactivistische beleggersclub Follow This, is teleurgesteld in grote beleggers die niet voor zijn voorstel op de aandeelhoudersvergadering van Shell hebben gestemd. Enkele van ’s werelds grootste beleggers, zoals het Noorse staatsinvesteringsfonds en BlackRock, zeggen daarmee volgens hem ten onrechte achter het klimaatakkoord van Parijs te staan.

Met het jaarlijkse klimaatvoorstel roept Follow This het bestuur van Shell op met doelen te komen voor de middellange termijn om de CO2-uitstoot in lijn te brengen met het Parijsakkoord, waarvoor de emissies de komende zes jaar al aanzienlijk moeten dalen. Maar het voorstel haalde dit jaar net geen 19 procent van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering, tegenover zo’n 20 procent vorig jaar.

Voor Van Baal was dat geen grote teleurstelling, ook omdat maar liefst 22 procent tegen de nieuwe klimaatstrategie van Shell had gestemd. “Maar wat tegenvalt, is dat vier op de vijf beleggers tegen onze aandeelhoudersresolutie stemmen. Natuurlijk zitten daar beleggers tussen die denken: het zal mijn tijd wel duren. Maar er zit ook een Norges Bank tussen en een BlackRock, die zeggen voor Parijs te zijn en daar toch tegen stemmen. Daar wil ik het nog eens met hen over hebben”, zei Van Baal na afloop van de bijeenkomst. “Ze moeten uit hun comfortzone komen, dat zijn ze niet gewend.”

Shell zelf paste zijn klimaatstrategie onlangs aan, waarbij het bedrijf de doelstelling voor 2030 voor de verlaging van de uitstoot per verkochte eenheid energie naar beneden bijstelde en het doel voor 2035 volledig schrapte. Ook enkele andere beursgenoteerde bedrijven zwakten onlangs duurzaamheidsambities af. “Wat je ziet, is dat er jarenlang aan greenwashing is gedaan zonder dat er echt iets gebeurde. En nu zegt iedereen plots: het werkt niet”, is de analyse van Van Baal.

Hij staat nog steeds achter de aanpak van het indienen van eigen klimaatvoorstellen als aandeelhouder. Het dumpen van aandelen van oliemaatschappijen uit klimaatoverwegingen, zoals pensioenfonds ABP deed, is volgens Van Baal minder effectief. “Met iedere kritische aandeelhouder minder gaat de vlag uit bij Shell.”