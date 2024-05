Adviesgroep: aantal private leasecontracten neemt verder toe

De populariteit van private leasecontracten voor auto’s neemt steeds verder toe. Zo steeg het aantal leasecontracten van 214.000 in 2020 naar 245.000 in 2023. Dat is een stijging van ongeveer 15 procent, meldt Van Bruggen Adviesgroep. Vooral jongeren, die zich vaak een dure aankoop zoals een auto niet kunnen veroorloven, zien een leasecontract wel zitten.

De financieel adviseur waarschuwt dat er meer aandacht moet komen voor de impact die het aangaan van een private leasecontract heeft op het verkrijgen van een maximale hypotheek. Volgens de financieel adviseurs van de groep overziet de toekomstige generatie huizenkopers, die ook te maken heeft met flinke studieschulden, namelijk niet de gevolgen van dit soort schulden.

Er komt bij zo’n leasecontract namelijk een aanzienlijke BKR-registratie kijken, waarop de Generatie Z onvoldoende voorbereid lijkt, waarschuwt directeur Jan Thale Haandrikman van de adviesgroep. Zo verlaagt een leasebedrag van 25.000 euro de maximale hypotheek volgens Haandrikman vaak al met 88.000 euro.