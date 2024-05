AEX koerst af op lager begin, focus op vergadering Shell

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers verwerken onder meer de nieuwe recordstand van de Nasdaq. De Amerikaanse techgraadmeter profiteerde van een sterke koerswinst van Nvidia. Verschillende beleggingsadviseurs verhoogden hun koersdoelen voor de producent van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) in aanloop naar de kwartaalcijfers van het bedrijf, die woensdag naar buiten komen.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Shell. De aandeelhouders van het olie- en gasconcern stemmen tijdens de jaarvergadering onder meer over een klimaatvoorstel, waarin een groep aandeelhouders Shell opnieuw oproept meer te doen tegen CO2-uitstoot. Shell heeft beleggers opgeroepen tegen het voorstel te stemmen.

Ajax houdt een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Op de agenda staan onder meer de uitkomsten van een onderzoek door KPMG, over mogelijke belangenverstrengeling bij transfers door Sven Mislintat, voormalig directeur voetbalzaken bij Ajax. Volgens KPMG waren daar geen aanwijzingen voor gevonden.

De Aziatische beurzen lieten dinsdag overwegend verliezen zien. De Nikkei in Tokio verloor 0,3 procent. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,9 procent. Li Auto kelderde 18 procent na tegenvallende kwartaalcijfers van de Chinese elektrische autofabrikant. De beurs in Sydney daalde 0,5 procent. Uit de notulen van de Australische centrale bank bleek dat de beleidsmakers bij de vergadering in april een renteverhoging hebben overwogen om de inflatie te bestrijden. Ze hielden het rentetarief uiteindelijk onveranderd.

De producent van laadpalen Alfen zag de omzet in het eerste kwartaal licht stijgen en handhaafde de omzetverwachting voor het hele jaar. Het bedrijf liet tevens weten een tijdelijke financieel directeur te hebben gevonden.

Envipco zag de omzet en de brutowinst sterk stijgen in het eerste kwartaal. De maker van statiegeldmachines deed onder meer goede zaken in Griekenland, Hongarije en Roemenië. Envipco is daarnaast positief over de omzetgroei voor het hele jaar.

Universal Music Group (UMG) zal mogelijk tegenwind ondervinden van een negatief analistenrapport. Kenners van de Britse bank HSBC verlaagden het advies voor het muziekconcern naar verkopen.

De euro was 1,0858 dollar waard, tegen 1,0861 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent in prijs tot 79,22 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 83,18 dollar per vat.