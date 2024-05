Bronnen: ASML kan chipmachines uitzetten bij Chinese inval Taiwan

Chipmachinefabrikant ASML heeft manieren om zijn machines op afstand uit te schakelen, mocht China Taiwan binnenvallen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Ook de Taiwanese chipproducent TSMC beschikt over die mogelijkheid. Volgens de bronnen heeft de Amerikaanse overheid eerder zorgen geuit richting beide bedrijven over de gevolgen van een Chinese inval in Taiwan, waar een groot deel van de wereldwijd geproduceerde chips vandaan komt.

Het Nederlandse ASML heeft de Amerikanen echter gerustgesteld, aldus twee van de bronnen. Dat gebeurde nadat de Nederlandse ambtenaren hebben gesproken over de dreigende escalatie in het conflict tussen China en Taiwan. Er zouden nu simulaties zijn uitgevoerd in voorbereiding op een mogelijke inval. Betrokken partijen wilden overigens niet reageren op vragen van Bloomberg.

De machines die ASML kan uitschakelen zijn de zogeheten EUV-machines. Dat zijn de meest geavanceerde machines voor de productie van halfgeleiders ter wereld. TSMC is de grootste afnemer van deze machines, die ongeveer even groot zijn als een stadsbus.