Eerste nieuwe Europese AI-regels over halfjaar van kracht

De nieuwe EU-regels voor kunstmatige intelligentie (AI) gaan dit jaar niet meer in. De verboden op de gevaarlijkste toepassingen worden begin 2025 van kracht, denkt een woordvoerder van de raad van EU-ministers, die de regels dinsdag definitief bekrachtigde.

Na de goedkeuring van de ministers wachten er alleen nog wat formaliteiten voor de baanbrekende “vangrails” die voor AI gaan gelden. Maar vervolgens duurt het nog een halfjaar voor de eerste ervan, de verboden op de allergevaarlijkste toepassingen, in werking treden. Die zijn bijvoorbeeld gericht op technologie die gebruikers manipuleert of hun zwaktes uitbuit. Of op technieken zoals China die gebruikt om het gedrag van burgers te volgen en te sturen.

De regels voor zogeheten generatieve AI, met chatbots als het bekende ChatGPT van OpenAI en Gemini van Google, worden na een jaar van kracht. Dat wordt ergens in de zomer van volgend jaar, verwacht de woordvoerder. Het leeuwendeel van de voorschriften volgt nog een jaar later.

De revolutionaire technologie ontwikkelt zich zo snel dat overheden met hun voorschriften voortdurend achterlopen, waarschuwen critici. Overheden moeten nu “snel toezichthouders aanstellen die de AI-wet gaan handhaven”, zegt de koepel van Europese consumentenorganisaties. En ze moeten die voorzien van “de middelen die ze nodig hebben”, stelt BEUC.