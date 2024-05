Kleine min voor AEX, laadpalenmaker Alfen keldert na cijfers

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een kleine min de handel uitgegaan. Bij de bedrijven op het Damrak was de producent van laadpalen en systemen voor het elektriciteitsnet Alfen een opvallende daler na bekendmaking van cijfers die negatief werden ontvangen door beleggers.

Alfen ging 15,5 procent onderuit in de MidKap. Het bedrijf uit Almere presteerde afgelopen kwartaal minder goed dan beleggers en analisten hadden verwacht. Wel handhaafde Alfen de omzetverwachting voor het hele jaar en liet het bedrijf tevens weten een tijdelijke financieel directeur te hebben gevonden.

De AEX sloot met een verlies van 0,4 procent op 911,51 punten. De hoofdindex wist maandag nog het slotrecord licht aan te scherpen. De MidKap voor middelgrote fondsen zakte 0,4 procent tot 951,04 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt stonden minnen tot 0,7 procent op de koersenborden.

In de AEX klom olie-en gasconcern Shell licht. Het bedrijf hield zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Het klimaatvoorstel van activistische aandeelhouder Follow This om Shell tot meer actie tegen CO2-uitstoot te dwingen kreeg dit jaar minder steun. Vorig jaar schaarden aandeelhouders die goed waren voor zo’n 20 procent van de aandelen zich achter het voorstel van Follow This. Nu bleef de teller steken op ongeveer 18,6 procent.

Grootste daler in de hoofdgraadmeter op Beursplein 5 was betalingsverwerker Adyen met een min van 2,3 procent. In de MidKap had ook metalenspecialist AMG het lastig met een daling van 5,6 procent, net als Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway (min 3,4 procent).

Ajax zakte 0,5 procent in Amsterdam. De beursgenoteerde voetbalclub hield een buitengewone aandeelhoudersvergadering, onder meer over mogelijke belangenverstrengeling bij transfers door Sven Mislintat, voormalig directeur voetbalzaken.

De euro was 1,0853 dollar waard, tegen 1,0861 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent in prijs tot 78,93 dollar. Brentolie kostte ook 1,1 procent minder, op 82,77 dollar per vat.