Kleine plussen op Wall Street, Palo Alto Networks bij dalers

De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag kleine koerswinsten zien in afwachting van de notulen van de recentste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank en de kwartaalcijfers van AI-chipproducent Nvidia op woensdag. Cybersecuritybedrijf Palo Alto Networks stond bij de dalers op Wall Street na de bekendmaking van resultaten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 39.872,99 punten en de brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 5321,41 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent tot 16.832,62 punten, waarmee het slotrecord van een dag eerder verder werd aangescherpt.

In de notulen van de Federal Reserve wordt door beleggers scherp gelet op aanwijzingen over de toekomstige rentestappen. Bij het vorige besluit verklaarde de Fed dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie richting het doel van 2 procent beweegt voordat de rente omlaag kan. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de centrale bank dit jaar de rente gaat verlagen.

Palo Alto Networks sloot 3,7 procent in het rood. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht, maar gaf een teleurstellende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Dat wakkerde de zorgen aan dat klanten van Palo Alto Networks voorzichtig blijven met hun uitgaven.

Nvidia tekende een winst van 0,6 procent op. Het concern is momenteel de belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI). Maandag won Nvidia al 2,5 procent doordat verschillende analisten hun koersdoelen verhoogden in aanloop naar de resultaten.

Zoom Video Communications verloor 0,4 procent. De videochatdienst boekte afgelopen kwartaal een omzet die in lijn lag met de verwachtingen. De winst viel wel hoger uit dan voorzien. De winstvoorspelling voor het huidige kwartaal was echter wat lager dan gehoopt.

Lowe’s daalde 1,8 procent na bekendmaking van cijfers van de grote keten van bouwmarkten. Ook warenhuisbedrijf Macy’s opende de boeken. Dat aandeel won 1 procent.

De euro was 1,0854 dollar waard, nagenoeg hetzelfde als bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 79,06 dollar en Brentolie werd 1 procent goedkoper op 82,87 dollar per vat.