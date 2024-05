Laadpalenmaker Alfen onderuit op lager Damrak na cijfers

Alfen ging dinsdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. De producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet presteerde afgelopen kwartaal minder goed dan beleggers en analisten hadden verwacht. Wel handhaafde Alfen de omzetverwachting voor het hele jaar en liet het bedrijf tevens weten een tijdelijke financieel directeur te hebben gevonden. Het aandeel werd 18 procent lager gezet.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 911,87 punten. De hoofdindex wist op tweede pinksterdag nog het slotrecord licht aan te scherpen. De MidKap zakte 0,5 procent tot 950,12 punten, door de koersval van Alfen. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Techinvesteerder Prosus (min 1,7 procent) was de grootste daler in de AEX, na een koersverlies van dik 3 procent voor Tencent in Hongkong. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, moest dinsdag binnen een uur de lancering van het langverwachte spel Dungeon & Fighter Mobile stopzetten door serverproblemen.

Shell daalde 0,4 procent. De aandeelhouders van het olie- en gasconcern stemmen tijdens de jaarvergadering onder meer over een klimaatvoorstel, waarin een groep aandeelhouders Shell opnieuw oproept meer te doen tegen CO2-uitstoot. Shell heeft beleggers opgeroepen tegen het voorstel te stemmen.

UMG verloor 0,2 procent. Het platenlabel van artiesten als Taylor Swift en Billie Eilish werd door de Britse bank HSBC van de verkooplijst gehaald. Informatieleverancier Wolters Kluwer voerde de schaarse stijgers in de AEX aan met een plus van 0,4 procent.

Ajax bleef onveranderd. De beursgenoteerde voetbalclub houdt een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Op de agenda staan onder meer de uitkomsten van een onderzoek door KPMG. Dat ging over mogelijke belangenverstrengeling bij transfers door Sven Mislintat, voormalig directeur voetbalzaken bij Ajax. Volgens KPMG waren daar geen aanwijzingen voor gevonden.

Envipco (plus 0,9 procent) zag de omzet en brutowinst sterk stijgen in het eerste kwartaal. De maker van statiegeldmachines deed onder meer goede zaken in Griekenland, Hongarije en Roemenië.

De euro was 1,0865 dollar waard, tegen 1,0861 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in prijs tot 79,29 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 83,16 dollar per vat.