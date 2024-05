Lagarde heeft er vertrouwen in dat inflatie onder controle is

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft er vertrouwen in dat de inflatie in de eurozone onder controle is. Dat zei ze in een interview met de Ierse televisie. Lagarde hintte er daarmee op dat een eerste renteverlaging volgende maand waarschijnlijk is.

Volgens Lagarde laten de prognoses voor de middellange termijn zien dat de inflatie zich naar de ECB-doelstelling van 2 procent beweegt. “Dus ik heb er vertrouwen in dat we in een fase van controle zitten”, aldus de Française tegen de Ierse zender RTÉ One. Ze stelde dat het de “missie en plicht” is van de ECB om het inflatiedoel te bereiken.

Lagarde zei verder dat als nieuwe informatie aangeeft dat de inflatiedoelstellingen gehaald worden het zeer waarschijnlijk is dat de rente op 6 juni omlaaggaat. Om de hoge inflatie te bestrijden had de ECB de rente juist naar een recordniveau verhoogd.

Ook andere ECB-bestuurders hebben aangegeven dat een eerste renteverlaging in juni waarschijnlijk is.