Nintendo koopt bedrijf achter ombouwen game Hogwarts Legacy

Nintendo heeft een Amerikaanse studio overgenomen in aanloop naar het verschijnen van de opvolger van de Nintendo Switch, de bekende spelcomputer van de Japanse game-ontwikkelaar. Het gaat om Shiver Entertainment uit Miami dat gespecialiseerd is in het geschikt maken van games van de ene spelcomputer voor een andere. Daarmee lijkt Nintendo zijn game-aanbod voor de nieuwe Switch te willen uitbreiden.

Het aanpassen van games wordt ook wel ‘porting’ genoemd. Daardoor kunnen spellen die voorheen alleen beschikbaar waren voor bijvoorbeeld Sony’s PlayStation 5 of Microsofts X Box Series ook op Nintendo’s Switch worden gespeeld. Eerder was Shiver Entertainment al betrokken bij het ombouwen van de games Hogwarts Legacy en Mortal Kombat 1. Die eerste titel was vorig jaar het op één na bestverkochte spel in Nederland.

Nintendo heeft decennialang vertrouwd op de ontwikkeling van eigen software om de verkoop van zijn consoles aan te jagen. Daar lijkt het bedrijf uit Kyoto nu langzaam van af te stappen. Zo sloot Nintendo vorig jaar nog een tienjarige overeenkomst met Microsoft om de schietspellen van de Call of Duty-serie op zijn spelcomputers te kunnen uitbrengen.

De opvolger van de Nintendo Switch komt naar verwachting volgend jaar uit. Sinds de Switch in 2017 op de markt kwam, heeft Nintendo er ruim 140 miljoen verkocht wereldwijd.