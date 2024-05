Oprichter en voorzitter Klaus Schwab van het WEF treedt af

Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum (WEF), treedt af als uitvoerend voorzitter. Dat heeft Schwab gemeld in een mail aan het personeel. Het WEF heeft zijn besluit om de dagelijkse leiding uit handen te geven ook bevestigd.

De 86-jarige Schwab richtte het WEF in 1971 op. Bij die jaarlijkse top in het Zwitserse skioord Davos in januari komen wereldleiders, staatshoofden, ministers, bankiers en topbestuurders in het internationale bedrijfsleven bijeen.

Schwab wil een soort toezichthoudende rol bij de organisatie op zich nemen. De Zwitserse overheid zou het besluit van de Duitse econoom en ingenieur nog wel moeten goedkeuren. Het WEF zou ook nog geen opvolger voor Schwab hebben benoemd. Die zou er wel moeten zijn op de WEF-top in de Zwitserse Alpen begin volgend jaar.