Shell verdedigt op jaarvergadering opvoeren productie fossiel lng

Shell heeft het opvoeren van de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) verdedigd op zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Die fossiele brandstof blijft nodig omdat de vraag naar energie blijft toenemen door bevolkingsgroei en toenemende welvaart, betoogde voorzitter Andrew Mackenzie. Ook olie blijft “lange tijd een vitale rol spelen” omdat de luchtvaart en transportsector nog te weinig alternatieven voorhanden hebben, verklaarde hij.

“Shell gelooft dat de wereld meer behoefte heeft aan lng, dat een belangrijke brandstof zal zijn in de energietransitie”, zei Mackenzie, die wees op de lagere CO2-uitstoot in vergelijking met steenkool. Vooral in China en andere Aziatische landen waar kolen een grote rol spelen, zou gas voor minder uitstoot zorgen. De focus op gas zou ook de overstap op biogas of waterstof vergemakkelijken, zei hij.